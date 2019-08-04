Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı için geliştirilen SOM-J seyir füzesinin Millî Muharip Uçak ve Akıncı İnsansız Hava Aracı’nda kullanılabileceğini söyledi. Antalya Saklıkent’te düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne katılan Bakan Varank, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve Roketsan ortaklığıyla F-35 için geliştirilen SOM-J seyir füzesinin Milli Muharip Uçak’ta kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin soru üzerine Varank “Millî Muharip Uçak’ta kullanabiliriz. Baykar’ın geliştirdiği Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) var. Bu İHA bir F-16’ın taşıyabildiği bütün mühimmatları taşıyabilecek. SOM-J’yi çok rahat bir biçimde Akıncı’ya entegre edip onun üstünden de kullanabiliriz. Bu tarz seyir füzesini dünyada iki ülke geliştirdi. F-35 programında olan ülkeler bu tip seyir füzesi almak isterse biz rahat biçimde program dışında kalsak bile bu füzeleri satabiliriz” dedi. Varank, Akıncı İHA’sına ilişkin, “Entegre edilecek mühimmatların çalışmaları devam ediyor, 2-3 ay içinde ilk uçuşu yapmayı planlıyorlar. Gelecek aslında insansız hava araçlarında. Bunun bir üst noktası artık savaşan İHA projesi, yani jet kabiliyetlerine sahip insansız savaş uçakları, dünya buna doğru gidiyor” dedi.