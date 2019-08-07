Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetede ‘’beyaz ırkçı’’ saldırılara faillerinin Müslüman olduğu belirtilen saldırılar kadar tepki verilmediğine dikkati çekilen bir başyazı kaleme alındı. Başyazıda ‘’Saldırı eğer İslam adı altında yapılsaydı yönetim bütün gücüyle teröristlerin silah, para ve ideolojilerini yayacağı platformlara erişimini engellemeye çalışır, destekçilerine yaptırımlar uygular, teröristlere yardım ve yataklık yapanlar hakkında soruşturma açardı. Tahmin edilebileceği gibi, Müslümanlar aşırılık yanlılarına karşı daha sert tavır almamakla suçlanır, yabancı ülkeler yeteri kadar yardım etmediği için müeyyidelerle karşılaşır ya da siyasiler Müslümanların ABD’ye girmelerinin yasaklanması çağrısı yapardı’’ ifadelerine yer verildi.

TRUMP DÖNEMİNDE ARTTI

Beyaz ırkçılığının kökleri öncelere dayansa da Trump yönetimi döneminde yeni bir boyut kazandığı ve meşrulaştığı dile getirilen başyazıda, Trump yanlısı Fox News kanalında da “göçmenlerin giderek Amerikalarının yerini aldığı’’ ve “Amerika’yı işgal ettiği’’ yönünde tartışmalara yer verildiği vurgulandı. Başyazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıları gönülsüzce kınadığı, muhafazakâr siyasilerin ve dini liderlerin beyaz ırkçılığın kınanması için daha fazla çaba göstermesi, bankaların bu grupların finanse edilmesine engel olması, teknoloji firmalarının ise DEAŞ propagandası yapılan sosyal medya platformlarını kapattığı gibi ‘’beyazların üstünlüğü’’ propagandası yapılan mecraları da kapatması gerektiği kaydedildi.