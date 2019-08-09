Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberinde, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Görüşmede ayrıca, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra, özellikle Afganistan'daki Taliban Hareketi ile ABD arasındaki barış görüşmelerinin geliştirilmesine dair konuların dile getirildiği belirtildi.
Katar Emiri ile Trump arasında telefon görüşmesi
09.08.2019 - 01:45 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 01:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.
Etiketler : katar abd,katar emiri,trump,
642706 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/642706.aspx
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