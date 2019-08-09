Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Sukhoi Su-30 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotların sağ olarak bulunduğu birinin bacağından yaralandığı aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin doğruladığı kazada “2 pilot sağ olarak kurtuldu. Pilotlardan biri bacağından yaralandı” açıklaması yapıldı. Bölgede yaşayan halkın pilotlardan birinin enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.
Hindistan’da savaş uçağı düştü
09.08.2019 - 09:25 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü. Pilotların kazadan sağ kurtuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hindistan,
642756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/642756.aspx
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