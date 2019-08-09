Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Missouri eyaletinin Springfield kentinde Walmart isimli bir mağaza zincirine tam teçhizatlı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen silahlı bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Springfield Emniyetinden yapılan açıklamada, Walmart’ta silahlı bir adamın gözaltına alındığı ve artık halk için bir tehdit olmadığı belirtildi. Walmart’ta gözaltına alınan silahlı kişinin polise verdiği ilk ifadesinde, amacının mağazada çalışan hiç kimseye huzur ya da rahatlık vermemek olduğunu ve “Hayatta oldukları için şanslılar” dediği belirtildi.



Springfield Emniyetinden polis memuru Mike Lucas yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişinin 20'li yaşlarında, tüfekli, tam donanımlı ve saldırı hazırlığında olduğunu kaydetti. Lucas, akşam saatlerinde gözaltına alınan zanlının, silahını ateşlemediği ve kimsenin yaralanmadığını, zanlının emniyetteki sorgusuna devam edildiğini söyledi. Teksas eyaletinde geçtiğimiz hafta Walmart mağazasına saldıran bir kişi, onlarca kişinin ölümüne sebep olmuştu. Kısa bir süre sonra ise yine Walmart’ın başka bir şubesinde silahlı çatışma yaşanmıştı.