Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Rabat Büyükelçiliği, Fas'ın üçüncü büyük şehri Fes'te meydana gelen otobüsün kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 Çinlinin yaralandığını doğruladı. Yaralanan turistlerin en yakın hastaneye kaldırıldığı aktarılırken polis, 15 yaşındaki Faslı bir çocuğun bayırda park halinde olan otobüsü çalıştırması üzerine kaldırıma çıktığını ve 12 turistin yaralandığını belirtti.