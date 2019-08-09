Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda üzerlerinde canlı bomba düzenekleri bulunan 2 kadınla, bunlara yardım ve yataklık yapan PYD/PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi 3 şahıs daha yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Yakalanan 5 terörist sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.
Azez'i, kana bulamaya çalışan 5 terörist yakalandı
09.08.2019 - 19:18 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 19:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekat Bölgelerini kana bulamak isteyen teröristler yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azez,Suriye,Kilis,terörist,
642923 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/642923.aspx
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