Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac farizasını yerine getirmek amacıyla Türkiye'den kutsal topraklara gelen hacı adayları için Arafat hazırlıklarını tamamladı. Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali, ikindi namazının ardından 16.30'da başladı.

Kutsal topraklarda Arafat heyecanı yaşanıyor. Türkiye'den hac farizası için Mekke'ye gelen hacı adayları, Arafat öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı, ardından Arafat'a intikal için son hazırlıklarını tamamladı.

Diyanet'in de Arafat hazırlıklarını tamamlamasının ardından 16.30'dan itibaren hacı kafileleri otobüslerle Arafat'a hareket etmeye başladı. Arafat'ta sağlıktan irşada kadar bütün ekipler hizmetlerine devam edecek.

Hacı adayları, bu akşam Arafat'a çıkıp geceyi dua ve ibadet ederek geçirecek, sabah namazını Arafat’ta cemaatle kılıp ardından Fetva ve İrşat Ekibi'nin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip edecek. İrşat çadırındaki program, tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılacak.

Vakfe duasını Erbaş yapacak



Türkiye'den gelen karilerin (Kur'an'ı kurallarına uygun bir biçimde okuyan kimse) Kur'an ziyafetinin ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

Vakfe duasının ardından artık hacı olan Müslümanlar, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da ibadet ve dualarına devam edecek.

50 noktada ışıklı yol göstericiler olacak



Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi Başkanı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Arafat'a intikal ve Arafat'ta yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Bircan, hacı adaylarının Arafat'a çıkışlarını güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için tüm önlemleri aldıklarını ifade ederek hacı adaylarının otellerinden alınıp 610 otobüsle üç tur atılmak suretiyle Arafat'a intikallerini sağlayacaklarını söyledi.

Otobüslere yol göstermek için önemli 50 noktaya ışıklı yol göstericiler koyduklarını belirten Bircan, "Arkadaşlarımız intikal boyunca bu noktalarda nöbet usulüyle hacı adaylarımızı taşıyan otobüslere yol göstererek intikallerin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayacak." dedi.

Sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu



Mevsimsel şartlar nedeniyle sıcaklıkların sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkati çeken Bircan, bunu önlemek için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kurduklarını kaydetti.

Bircan, hacı adaylarının yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için kumanyaların hazırlandığını ve Arafat'a çıkmadan hacı adaylarına teslim edildiğini aktararak, her bir hacı adayı için 6 litre de su hazırladıklarını ve ihtiyaç duyulduğu takdirde bunun artırılacağını bildirdi.

Çadır çevresine atıkların ayrıştırıldığı çöp kutuları konuldu



Çevre temizliği için gerekli önlemlerin alındığının da altını çizen Bircan, şöyle devam etti:

"Özellikle 'Sıfır Atık ve Sıfır İsraf Projesi' kapsamında 2019 Hac Organizasyonu'nda Mekke ve Medine'de Fetva ve İrşat Ekibimiz, kafile başkanları ve kadın irşat görevlilerimiz tarafından düzenlenen irşat programlarında yeme, içme ve kaynak kullanımındaki israf konularına, çevre bilincine ve temizliğe değinildi. Otellerimizde atıkların ayrıştırıldığı çöp kutuları hizmete sunuldu. Arafat'ta da çadırlarımızın bulunduğu yerlere atıkların ayrıştırıldığı çöp kutuları konuldu."

500 sağlık personeli Arafat'ta da hizmet verecek



Hacı adaylarına 500 sağlık personeliyle 3 sağlık çadırında hizmet vereceklerini, ayrıca 10 ambulansın da Arafat'ta hazır bulunacağını aktaran Bircan, "İhtiyaç halinde hacı adaylarımızın bulunduğu çadırlardan sağlık çadırına intikalini ambulanslarla sağlayacağız." dedi.

Bircan, Mekke hastanelerinde yatan hastaların Arafat'a ulaşımının doktorların kontrolünde sağlanacağını ve Arafat'a otobüsle çıkması riskli olan hastaların ambulanslarla Arafat'a çıkarılacağını söyledi.

Sağlık çadırında acil müdahale, muayene, gözlem hizmeti ile yatarak tedavi gören hacı adayları için erkek ve kadın olmak üzere yataklı iki bölümün yanında eczanenin de bulunduğunu belirten Bircan, gezici sağlık ekiplerinin ambulanslarla dolaşarak ihtiyaç halinde hacı adaylarına sağlık hizmeti sunacağını ifade etti.

Bircan, vakfenin ardından ambulansların ve sağlık ekiplerinin Müzdelife ve Mina'da nakiller bitene kadar sağlık hizmeti vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Vakfe duası canlı yayınla Türkiye'den izlenebilecek



Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek.

Vakfe duasının ardından hacılar, Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak hacılar, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek.

Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevini yapacak hacılar, tıraş olarak ihramdan çıkacak.