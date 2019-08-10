Libya’nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu BM bünyesinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Libya'da bombalı saldırı! 2 BM personeli öldü
10.08.2019 - 17:08 | Son Güncelleme: 10.08.2019 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Etiketler : Libya,bombalı saldırı,story_,
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