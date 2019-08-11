Çin’in güneydoğusunu vuran Lekima tayfununda ölü sayısı artıyor. Felaket sonucu ölü sayısının 30’a yükseldiği, 18 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Ölümlerin çoğunun Wenzhou şehrindeki Yongjia bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları sonucu yaşandığı belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürürken sel altında kalan Çin'in güneydoğusu havadan görüntülendi.
Çin’i vuran Lekima tayfununda ölü sayısı artıyor
11.08.2019 - 13:57 | Son Güncelleme: 11.08.2019 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in güneydoğusunu vuran Lekima tayfunu sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Etiketler : Çin,Lekima tayfunu,
643255 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/643255.aspx
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