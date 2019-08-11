Çin’in güneydoğusunu vuran Lekima tayfununda ölü sayısı artıyor. Felaket sonucu ölü sayısının 30’a yükseldiği, 18 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Ölümlerin çoğunun Wenzhou şehrindeki Yongjia bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları sonucu yaşandığı belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürürken sel altında kalan Çin'in güneydoğusu havadan görüntülendi. 