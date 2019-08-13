Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cammu Keşmir’in statüsündeki değişiklik sebebiyle Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerde gerginlik devam ediyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu Keşmir’in özel statüsünü kaldıran Hindistan, bayram sırasında protestoların tekrar artmasından çekindiği için bazı bölgelerde sokağa çıkmaya yasağı uyguladı. Yeni Delhi yönetimi, bayramın kutlandığı Cammu Keşmir’de, sokağa çıkma yasağı, internet ve bütün iletişim erişiminin engellenmesi gibi kısıtlamaları sürdürdü. Cammu Keşmir’in başkenti Şrinagar’da bazı Müslümanların bayram namazı için camilere Hint askerleri eşliğinde gitmesine izin verilirken, çok sayıda kişi evlerinden çıkamadı. Camiye gidenlerden Cammu Keşmirli Habibullah Bhat, sağlığı kötü durumda olmasına ve ilerleyen yaşına rağmen bayram namazına gittiğini belirterek, “Hindistan bizi karanlık çağlara fırlattı ancak Allah bizimle, direnişimiz galip gelecek” dedi. Bayram namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, “Özgürlük istiyoruz” ve “Hindistan geldiğin yere git” sloganları attı. Kısa süren gösteri olaysız sona erdi. Hindistan’ın Müslümanların çoğunlukta olduğu tek bölgesindeki güvenlik gerekçeli kısıtlamaların, Hindistan’ın bağımsızlığını kutlayacağı 15 Ağustos’a kadar sürmesi bekleniyor.

HAN’DAN MODİ’YE ‘NAZİ’ BENZETMESİ

Karara tepki gösteren Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan’da iktidardaki milliyetçi partinin lideri Narendra Modi’yi hedef aldı. Partinin Keşmir hamlesini Adolf Hitler’in Üstün Aryan Irk politikalarına benzetti. Hintlerin üstünlük ideolojisinin, Nazi Aryan Irkının Üstünlüğü gibi durmayacağını söyleyen İmran Han, “Keşmir’in demografik yapısını etnik temizlik yoluyla değiştirmek istiyorlar. Soruyorum: Dünya, Münih’te olduğu gibi Hitler’i izleyip bastıracak mı?” diye tweet attı.

PAKİSTANLILARA ÇAĞRI

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, yurt dışındaki Pakistanlılara bulundukları ülkelerdeki Hindistan büyükelçilikleri önünde 15 Ağustos’ta protesto yapma çağrısında bulundu. Pakistanlılardan, Keşmir’in Hindistan tarafından yasa dışı ve acımasızca işgaline karşı durmalarını isteyen Kureyşi, “Baskı gören, susturulan Keşmir’deki kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz” ifadesini kullandı.