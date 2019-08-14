Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç Başbakanı Erna Solberg, Norveç’in Barum şehrinde en-Nur İslam Merkezi Camii’ne düzenlenen saldırıyla alakalı olarak İsveç’i hedef gösterdi. Aşırı sağ örgüt “İskandinav Direniş Hareketi”nin merkezinin İsveç olduğunu belirten Solberg “Norveç’in buna karşı tedbir alması gerekir’’ ifadelerini kullandı. Söz konusu grupların Norveç’e gelerek eylem yaptıklarını kaydeden Başbakan, ortak mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu açıklamalara İsveç’ten çok sert cevap geldi. İsveç Enerji Bakanı Anders Ygeman, Solberg’inin göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iki defa hükûmet kurduğunu hatırlatarak “dönüp aynaya bakmasını” istedi. İki ırkçı saldırganın Norveç’ten çıktığını işaret eden Ygeman “İsveç’teki sağcıları suçlamak doğru değil. Yetmiş yedi kişiyi katleden Anders Behring Breivik de Gelişim Partisi üyesiydi” değerlendirmesinde bulundu.