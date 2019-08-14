Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altında bulunan bölgeye tırlarla yığınak yapmaya devam eden ABD’nin, son günlerde iki bölgede yeni çalışma başlattığı ortaya çıktı. ABD’nin, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn’ın güneyine bir helikopter üssü inşa ettiği öğrenildi. ABD’nin üç gün önce de yine Rasulayn’ın batısındaki Adwaniyah’a askeri üs kurmaya başladığı iddia edildi. ABD’ye ait çok sayıda ağır aracın bölgeye malzeme taşırken çekilen videolar sosyal medyada yayınlandı. Terör örgütü PKK/YPG/SDG ise geçtiğimiz günlerde güney bölgelerden iki bin kadar teröristi Türkiye-Suriye sınır hattına getirmişti. Örgüt, şimdi de Rasulayn ve Tel Abyad’a üç bin terörist daha taşıdı. Seferberlik durumuna geçen SDG, Haseke, Rakka ve Deyrizor’da yüzlerce eve baskın düzenleyip bölge sakinlerini ‘mecburi askerlik’ adı altında örgüte katmaya çalışıyor. Teröristler bu uygulamaya direnen kadın ve erkek sivillere ise köy ve kasaba meydanlarında işkence yapıyor.