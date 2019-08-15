Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’ya ait olduğu öğrenilen F-16, Rusya Hava Kuvvetlerine bağlı SU-27 tipi savaş uçaklarının araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Tehlikeli gerilimin görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığının resmî internet sitesinde yayınlanarak NATO uçağının yaklaşması ‘taciz’ olarak nitelendirildi. NATO ise uçakların Baltık Denizi üzerinde tarafsız bölgede karşılaştığını belirterek, NATO uçağının Şoygu’nun uçağına yaklaşma sebebinin ‘tanımlama’ olduğunu ifade etti. NATO Sözcüsü Oana Lungescu da olayla ilgili Rusya’yı suçladı. Lungescu, “NATO jetleri, Rus uçaklarını güvenli mesafeden gözetlediler ancak bir Rus savaş jeti güvenli olmayan manevra gerçekleştirerek NATO jetinin uçuş yolunu kesti” dedi.

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovski “Rus uçaklarına yaklaşan yabancı askeri uçaklar vurulmalı! Üst düzey yöneticilerimizi riske atamayız. Bir kere vursak, bir daha asla yaklaşamazlar” diye konuştu. Kaliningrad, NATO üyesi Polonya ve Litvanya arasında kalan ana karaya bağlı olmayan Rusya toprağı.