Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda önceki gün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Adada alevler rüzgârın ve sıcak havanın etkisiyle yayılınca bölgede acil durum ilan edildi. Yangına müdahale çalışmalarına yaklaşık 250 itfaiyeci katılırken dört köyün de tahliye edildiği öğrenildi. Sekiz kişinin hafif yaralandığı Makrymalli köyünde, birkaç evde hasar meydana gelirken bazı arabaların da yandığı bildirildi. Yangına havadan yapılan müdahale yetersiz kalınca Avrupa ülkelerinden yardım istendi. İtalya, Yunan makamlarının itfaiye ekipmanı talebinin ardından yangına müdahale amacıyla iki adet yangın söndürme uçağı gönderdi. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis “Durum daha iyi görünüyor. Çok büyük bir çaba vardı” dedi. Yangına havadan müdahalenin sabahın ilk ışıklarında başladığını belirten Bakoyannis “Zor bir yangın, gerçek bu. İnsanlar için hayati tehlike yok ve önemli olan da bu” diye konuştu. Avrupa İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides “Eğriboz’daki durum çok zordu ve hâlâ devam ediyor” dedi. İHA