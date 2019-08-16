Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı çıkan protestocular ile polis arasında çatışmalar devam ediyor. Aylardır devam eden gerginlik üzerine Çin’in askerî müdahalede bulunacağı konuşuluyor. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian’ın “Hong Kong yönetimi tarafından bir talep gelmesi durumunda Çin ordusunun kamu düzenini korumak için müdahale edebileceğini” belirtmesi, durumun vahametini göstermesi açısından önemli bir işaret olarak algılandı. Hong Kong’da bulunan garnizonda altı bin asker bulunuyor.



Çin tarafı Hong Kong garnizon yasasının 14. maddesine göre Hong Kong hükûmetinin “gerektiğinde, kamu düzenini korumak ve felaket gibi durumlarda merkezi halk hükûmetinden yardım isteyebileceğini” belirtiyor. Çin’in Hong Kong’a askerî müdahalesi Çin açısından birçok riski de içinde barındırıyor. Muhtemel bir müdahale “bir ülke iki sistem” modeline büyük bir zarar vereceği gibi, Çin’in imajını da ciddi biçimde yaralayacak. Diğer taraftan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Hong Kong’daki olayları yönetemediğini gösteren bir algının oluşması ise Çin’in “yükselen ve güçlü Çin” imajını menfi yönde etkileyecek. Askerî bir müdahale ayrıca Çin’in “kendisini dış dünyadan tamamen izole edeceği” anlamına gelecek.



SINIRDA GÖZDAĞI

Gövde gösterisi!

Çin, protestoların sürdüğü Hong Kong sınırında bulunan Shenzhen şehrinde askerî tatbikat gerçekleştirdi. Çin’in bu hareketi, haftalardır Çin karşıtı eylemlere ev sahipliği yapan Hong Kong’a karşı gövde gösterisi olarak yorumlandı. Öte yandan, Çin’in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming da “Bazı İngiliz siyasetçiler, Hong Kong’un hâlâ Britanya İmparatorluğu’nun parçası olduğunu düşünüyor. Yabancı güçler, Hong Kong’un işlerine karışmaya son vermelidir aksi takdirde kaldırdıkları taşı kendi ayaklarına düşürürler” ifadesini kullandı.



Hong Kong’da 2014 yılında düzenlenen “Occupy Central” adlı kitlesel protestoların liderlerinden Benny Tai kefaletle serbest bırakıldı.