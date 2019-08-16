Pakistan’ın Ketta şehrindeki bir camiye cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında Taliban’ın lideri Heybetullah Ahundzade’nin kardeşinin de olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden şahsın adının Hafız Ahmedullah olduğu öğrenildi.
Pakistan’daki cami saldırısında Taliban liderinin kardeşi öldü
16.08.2019 - 17:23 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’ın Ketta şehrinde bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Taliban’ın lideri Heybetullah Ahundzade’nin kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pakistan,
644151 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/644151.aspx
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