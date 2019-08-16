Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Yahudi yerleşim tehdidi altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesinde Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engelledi.

Engelin ardından gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güçleri biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti, onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Yabancı bir aktivist yaralandı



Öte yandan Kefr Kaddum beldesinde de cuma namazının ardından Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenlendi. İsrail askerlerinin gösteriye plastik mermiyle müdahalesi sonucu yabancı bir aktivist başından plastik mermiyle yaralandı, onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi. Filistinli gruplar dün, Yahudi yerleşimi ile tehdit edilen Kefr Malik bölgesinde halka cuma namazı çağrısında bulunmuştu.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor. Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.