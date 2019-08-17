Cebelitarık özerk yönetimince Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyulan ''Grace 1'' adlı İran tankeri serbest bırakılmıştı. ABD ise İngiltere'ye bağlı özerk Cebelitarık yönetiminden tankere el konulmasını istemişti. Geminin pazar günü yola çıkması bekleniyordu.
ABD'den gündeme bomba gibi düşecek hamle!
17.08.2019 - 02:38 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 02:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Cebelitarık özerk yönetimince önce el konulan ardından serbest bırakılan İran'a ait ''Grace 1'' adlı gemiyle ilgili yakalama kararı çıkarttı.
Etiketler : abd,haberler,gemi,el koydu,
644225 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/644225.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER