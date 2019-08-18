Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika’da ağustos ayının başından bu yana polislerin karıştığı tecavüz olayları ülkeyi karıştırdı. Yüzlerce öfkeli kadın, başkent Mexico’da sokaklara indi. Kadınları ayaklandıran olayın ilki şehir müzesinde yaşandı. Bir polis memuru, müzede çalışan 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği için hâkim karşısına çıktı. 3 Ağustos’ta Azcapotzalco beldesinde dört polis, 17 yaşındaki genç bir kızı istismar etti. Şu ana kadar altı polis tecavüz suçlamasıyla açığa alındı. Bu vakaların ardından eylemler başladı. Ellerinde pembe spreyler bulunan göstericiler “Bizi korumazlar, bize tecavüz ederler” sloganları atarak çevreyi yakıp yıktı. Ayrıca eylemciler, bir karakolu basıp pencerelerini kırdı, ikinci katını ateşe verdi.