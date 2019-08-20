Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı açıklanmayan çift, Chia plajından pet şişelere doldurdukları kumları hatıra olarak yanlarında götürmek istediklerini ve suç işlediklerini bilmediklerini söyledi.

Polis yetkilileri ise plajlarda farklı dillerde uyarılar yer aldığını belirtti.

Çiftin Porto Torres limanından Fransa'nın Toulon kentine giden bir arabalı vapura binmek üzereyken yakalandığı açıklandı.

KUM VE ÇAKIŞ TAŞLARI KAMU MALI

2017'de çıkarılan bir yasayla plajlardaki kum, çakıl ve deniz kabukları kamu malı kapsamına alınmıştı. Yasada bu suç için 3,000 Euro'ya para ve bir ile altı yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.

İtalyan polis yetkilileri, Sardinya kumunun internette yasa dışı olarak ticaretinin yapıldığına dikkat çekiyor.

Bir polis yetkilisi CNN Televizyonu'na "Sardinya halkı, deniz kabukları ve kum çalan turistlere karşı çok öfkeli. Çünkü bu gelecek nesillerin malını çalmak demek. Ayrıca bu hırsızlık, hassas çevremizi riske atıyor" dedi.

İtalyan hava ve deniz limanlarında küçük miktarlarda olsa bile plaj kumlarına el konuluyor.

Facebook'ta bir grup memuru tarafından açılan "Soyulan ve yağmalanan Sardinya" adlı hesapta kum hırsızlıklarıyla ilgili haberler paylaşılıyor. Sayfanın bir yöneticisi, "Son yirmi yıl içinde onlarca ton malzeme ele geçirdik. Bunları yaz sezonu sonunda götürüp yerlerine koyuyoruz" diye konuştu.