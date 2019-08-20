Köylere düzenlenen son timsah saldırıları sonrası Tanzanya Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ülkede bulunan timsahlarının yüzde 10’unu satma kararı aldı. Ülkede değişik bölgelerde timsah saldırılarının arttığı bilinirken, insanlara yönelik saldırıların yanı sıra tarlalara saldırı nedeniyle mal kayıpları yaşanıyor.
Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor
20.08.2019 - 13:52 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tanzanya köylerine düzenlenen son timsah saldırıları sonrası ülkede bulunan timsahların yüzde 10’unu satma kararı aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : timsah,tanzanyai,
645016 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/645016.aspx
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