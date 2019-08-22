Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum) Başkanı Bulut Bağcı, 2020 Dünya Turizm Forumu'nu Pakistan'da düzenleyeceklerini belirterek, "Forum kapsamında Pakistan'ın turizm potansiyelini tüm dünyaya anlatacağız. Bu çerçevede ülkenin turizm gelirini 5 yılda 8 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyoruz." dedi.

Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kısa süre önce kendisinin başkanlığındaki Dünya Turizm Forumu heyetini kabul ettiğini kaydederek, görüşmeden ülkenin turizm potansiyelinin ele alındığını anlattı.

Dünya Turizm Forumu'nun 2020'de Pakistan'da yapılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Bağcı, Başbakan İmran Han ile ülkenin gerçek turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalıştıklarını, Belucistan eyaletinin Umman Denizi kıyılarında 8 yeni turizm merkezi kuracaklarını aktardığını bildirdi.

Bağcı, Pakistan'ın Türkiye, Çin, Malezya ve İngiltere ile başlayarak 175 ülkeyle elektronik vize dönemine geçtiğini hatırlatarak güvenlik, yatırım ve vize gibi konularda atılan adımlar sonrası Pakistan'a gelen yabancı turist sayısında son dört yılda 4 kat artış yaşandığını, 2015'te 563 bin olan yabancı ziyaretçi sayısının 2018'de 2 milyonu aştığını söyledi.

Görüşmede Pakistan'ın yeniden tanıtımı ve turizm faaliyetlerinin canlanması adına iyi niyet anlaşması sağladıklarını ifade eden Bağcı, bu kapsamda hemen çalışmalara başladıklarını ve yol haritalarını belirlediklerini anlattı.

Bağcı, 2020 Dünya Turizm Forumu'nu Pakistan'da düzenlemeye karar verdiklerinin altını çizerek, forumun 24-28 Şubat'ta binin üzerinde delegenin ve Eski İngiltere Başbakanı Theresa May gibi uluslararası alanda önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirileceğini anlattı.

"Pakistan'ın yabancı turist sayısını ve yabancı yatırımını artıracağız"

Bağcı, 250 milyon nüfusuyla Pakistan'ın bölgenin güçlü ülkelerinden olduğunu belirterek, çok önemli turizm imkanlarına sahip ülkenin bu alana önem vermeye başladığını söyledi.

Pakistan için Dünya Turizm Forumu faaliyetleri kapsamında ilk olarak hızlıca bir yıllık çalışma planı yaptıklarını dile getiren Bağcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pakistan'da faaliyetlerimizi 3 farklı başlıkta gerçekleştireceğiz. Pakistan'ın uluslararası lobisini de kullanarak uluslararası otel gruplarının ülkeye çekilmesini sağlayacağız. Ayrıca forum tarihine kadar ve forumdan sonra da ülkenin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Forum kapsamında Pakistan'ın turizm potansiyelini tüm dünyaya anlatacağız. Bu çerçevede ülkenin turizm gelirini 5 yılda 8 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyoruz. Ayrıca 2,5 milyona yaklaşan yabancı turist sayısını da bu sürede 15-20 milyona ulaştırmak önemli hedeflerimizden. Yani turist sayısını en az 6 kat artırmayı amaçlıyoruz."

Bağcı, ilk bir yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağına dair söz verdiklerini belirterek, forum kapsamında kendilerine 12 milyon dolarlık bütçe ayrıldığını, bu rakamın 5 yıl boyunca her sene yüzde 30 artacağını anlattı.

"Turist sayısı karşılıklı artacak"

Bağcı, Pakistan'ın tarihi ve turistik bölgelerini, doğa harikası yerlerini, tabiatını tanıtırken ülkedeki yatırım potansiyelini de es geçmeyeceklerini belirterek, bu konuda çalışma yapacaklarını bildirdi.

Pakistan International Airlines için de önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini aktaran Bağcı, ülkenin tanıtımı için TUI, Thomas Cooke, MCI, Booking.com, Expedia gibi dünyanın önemli turizm acenteleriyle şimdiden iş birliği anlaşmalarına başladıklarını anlattı.

Forum kapsamında Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi ve turist sayısının da artmasını hedeflediklerini vurgulayan Bağcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizde Hint düğünlerinin sayısı hızla artıyor ve bu düğünler hayli popüler oldu. Aynı şekilde Pakistanlıların da bu düğünlere rağbet göstermesini sağlayacağız. Türkiye-Pakistan arasında forum kapsamında 5 yılda 5 milyar dolarlık iş hacmi oluşmasını bekliyoruz. İki ülke arasında direkt uçuşların olması ve 5 saatte bir ülkeden diğerine ulaşılması büyük avantaj. Angola'da bu yıl yaptığımız forum kapsamındaki iş birliklerinde 2 ayda 650 milyon dolarlık iş hacmi oluştu."