Sudan Merkez Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Port Sudan şehrinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin yaralandığı belirtildi. Çatışmada yaralananların Port Sudan ve Prens Osman Daknah Hastanelerine sevk edildiği kaydedildi.
Sudanlı yetkililer, geçtiğimiz Mayıs ayında El Gadarif eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada 7 kişinin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Sudan’da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralı
22.08.2019 - 17:23 | Son Güncelleme: 22.08.2019 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sudan’ın doğusunda aşiretler arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.
Sudan Merkez Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Port Sudan şehrinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin yaralandığı belirtildi. Çatışmada yaralananların Port Sudan ve Prens Osman Daknah Hastanelerine sevk edildiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sudan,
645529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/645529.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER