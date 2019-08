Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, Boeing 787-9 uçaklarıyla 19 saatlik yolculuklar gerçekleştirmeyi planlayan Avustralya'nın hava yolu şirketi Qantas, bu yılın sonunda kesintisiz uçuşları test etmeye başlayacak ve her bir uçuşta yolcuların seyahat sırasındaki sağlık durumları izlenecek. Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, New York ve Londra'dan Sidney'e kesintisiz uçuşun her birinin, rüzgar ve hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 19 saat süreceği kaydedilerek, 3 deneme uçuşu gerçekleştirileceği bildirildi. Her uçuşta çoğu Qantas çalışanı mürettebat dahil maksimum 40 kişi olacağı aktarılan açıklamada, giyilebilir teknolojik cihazlar takılacak bu kişilerin takriben 19 saat sürecek yolculuğun farklı aşamalarındaki belirli deneyimlerde yer alacakları belirtildi.

Açıklamada, kesintisiz uçuşların insan sağlığı üzerindeki etkisini belirlemek için yolcuların yiyecek ve içecek tüketiminin yanı sıra uyku düzenlerinin de izleneceği kaydedildi. Qantas Üst Yöneticisi Alan Joyce, Avustralya'nın doğu kıyısından Londra ve New York'a yapılacak direkt uçuşları "havacılıkta son sınır" olarak nitelendirdi. Joyce, ultra uzun mesafeli uçuşun, yolcular ve mürettebatın rahatı ve refahına ilişkin birçok sağduyulu soruyu akla getirdiğini belirtti. Qantas, geçen yıl Avustralya'nın Perth kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya hiç duraklama yapmaksızın ilk tarifeli direkt uçuşunu 17 saatte tamamlamıştı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğine göre, Qantas Hava Yollarının Perth-Londra seferi, Katar Hava Yollarının 14 bin 529 kilometre mesafeli Doha-Auckland seferinden sonra dünyanın en uzun ikinci uçuşu olmuştu. Söz konusu seferlerin başlaması halinde dünyanın en uzun kesintisiz uçuşu olacağı ifade ediliyor.