Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 122 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada İsrail askerlerinin sağlık çalışanlarını da hedef aldığı ve bu sebeple yaralıların arasında 3 sağlık çalışanının da olduğu kaydedildi.
Gazze sınırında 122 kişi yaralandı
24.08.2019 - 00:21 | Son Güncelleme: 24.08.2019 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 122 kişinin yaralandığı açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gazze,
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