Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senegal'in başkenti Dakar'a 65 kilometre uzaklıktaki Bandia Rezervi, ziyaretçilerine Afrika vahşi yaşamının bir örneğini sunuyor. Bandia Rezervi, bin 500 hektar büyüklüğünde bir alanı ile Afrika kıtasındaki doğal yaşam parklarına oranla biraz küçük kalsa da 1990'da ülkenin tek özel vahşi yaşam parkı olarak kuruldu. Baobab ağaçlarının vahşi yaşam seyrine ayrı bir renk kattığı ve dikenli çalılıklar ile sarmaşıkların süslediği Bandia Rezervi’nde zürafa, zebra, yabani domuz, yarış atları, Afrika geyiği, boğa antilobu, ceylan, maymun, sincap, firavun faresinin de bulunduğu memeliler yer alıyor.

Yerli yabancı çok sayıda kişinin ziyaret ettiği rezervde safarinin beş büyüğü olarak da adlandırılan "fil, aslan, leopar, gergedan ve buffalo" ailesinden sadece gergedan ve buffalo bulunuyor. Göldeki timsahların ve kafeslerde tutulan sırtlanların bulunduğu parkta doğaları gereği sadece gece inlerinden çıkarak avlanan çakallar da yer alıyor. Parkta yırtıcı hayvan olarak sadece az sayıda çakal ve sırtlan bulunsa da Bandia Rezervi “sakin bir vahşi yaşam parkı” özelliğini kaybetmiyor.

Aralarında deve kuşlarının bulunduğu 120’ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan doğal koruma alanında dev kara kaplumbağalarını da görmek mümkün. Rezervde Afrika’nın en geniş kabilesi Fulanilere ait kulübe örnekleri de bulunuyor.

Baobab ağaçlarının köklerine gömülü insan kemikleri



Parkın içindeki baobab ağaçlarından özellikle yaşı büyük olanlarının gövdelerinde bulunan kovuktaki insan kemikleri ziyaretçilerin dikkatini çeken diğer bir ayrıntı. Bu kemikler, bazı animist grupların kutsal gördüğü bu ağaçları o dönem mezarlık gibi kullanıldığını gösteriyor. Senegal’in etnik gruplarından Sererler, kabilenin tarihini ve geleneklerini gelecek nesillere aktaran kişi olarak tanımladıkları “griot”ları 1960’ta yasaklanana kadar baobap ağaçlarını kovuğuna gömüyordu.

Gezinin en verimli zamanı sabah



Başkentten yaklaşık 1 saat süren bir yolculukla ulaşılan Bandia Rezervi’nde sadece araçla gezintiye izin veriliyor. Hayvanların genelde sabahın ilk saatlerinde park içinde gezmesi nedeniyle, rezervin önünde erken saatlerde araba kuyruğu oluşuyor.

Özel mülkiyet konumundaki rezervin işletme hakkını 4'ü Senegalli, 3'ü Alman, 1'i Belçikalı 8 kişi elinde bulunduruyor.