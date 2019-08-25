Kalabalık grup, Ngau Tau Kok Polis Karakolu yakınlarında bambu, çöp kutusu ve plastiklerle bariyer kurdu. Polis, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bu sırada arbede yaşandı. Karakolun önünden kaçan eylemciler başka bir noktada toplandı. Göstericiler önceki protestolarda olduğu gibi ABD ve İngiltere bayrakları açtı.
Hong Kong’da meydan savaşı!
25.08.2019 - 02:57 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 02:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarını protesto eden göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Etiketler : Hong Kong,
646124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/646124.aspx
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