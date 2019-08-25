Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalabalık grup, Ngau Tau Kok Polis Karakolu yakınlarında bambu, çöp kutusu ve plastiklerle bariyer kurdu. Polis, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bu sırada arbede yaşandı. Karakolun önünden kaçan eylemciler başka bir noktada toplandı. Göstericiler önceki protestolarda olduğu gibi ABD ve İngiltere bayrakları açtı.