Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore, Güney Hamgyong eyaletinden iki balistik füze fırlattı. 97 kilometre irtifaya ulaşan füzeler, 380 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi’ne düştü. Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, denemelerinin endişeyle karşılandığı vurgulanarak Pyongyang yönetimine askerî gerginliği yükseltecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu. Japon Savunma Bakanı Takeşi Iwaya de bu hareketin BM kararlarının açıkça ihlali olduğunu ve göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Japon Sahil Güvenlik Kuvvetleri, gemileri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. ABD Devlet Başkanı Donald Trump ise “Kim (Kuzey Kore lideri Kim Jong Un) füze denemelerini seviyor. Zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık” açıklamasında bulundu. Uzmanlar, Kuzey Kore’nin bu hareketinin, ABD ile Güney Kore arasında 5-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen askerî tatbikata tepki olarak yaptığını belirtti. Bu arada bir füze denemesi de Rusya ve İran tarafından yapıldı. Rusya, ‘Bulava’ ve ‘Sineva’ isimli balistik füzelerinin hedeflerini imha ettiğini söyledi. İran da denemeleri başarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.