İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan’da bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’ne ait noktalara 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralı olmadığı ancak çevredeki sivil yerleşimlerin zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan Lübnan ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 İHA'nın düştüğünü duyurmuştu.
İsrail uçaklarından Lübnan’a hava saldırısı
26.08.2019 - 10:12 | Son Güncelleme: 26.08.2019 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail ordusu sabah erken saatlerde Lübnan’ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere 3 hava saldırısı düzenledi.
Etiketler : İsrail uçakları,lübnan,
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