Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan’da bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’ne ait noktalara 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralı olmadığı ancak çevredeki sivil yerleşimlerin zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan Lübnan ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 İHA'nın düştüğünü duyurmuştu.