Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Sözcüsü  Mina Andreeva, birliğin Brexit konusundaki tutumunun "net ve ortak" olduğunu  anımsattı.

Andreeva, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un anlaşmasız ayrılık  olması durumunda ülkesinin "ayrılık ücretini" ödemek zorunda kalmayacağı  yönündeki açıklamasıyla ilgili, "AB ülkeleri, üyelik döneminde ortaya koydukları  taahhütleri yerine getirmek zorunda. Bu, özellikle anlaşmasız ayrılık senaryosu  geçerli olursa, daha fazla önem taşır." diye konuştu.

İngiltere'nin bu konuyla ilgili AB'den henüz bir talepte bulunmadığı  bilgisini paylaşan Andreeva, "Hesapların kapatılması, karşılıklı güven esasında  yeni bir ilişkinin başlatılması açısından önemli." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson, dün verdiği bir röportajda, anlaşmasız  Brexit halinde ülkesinin AB’ye 39 milyar sterlinlik “ayrılık ücretini” ödemek  zorunda olmayacağını kaydetmişti.

BREXİT SÜRECİ

Başbakan Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi  AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor. Eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit  anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Reddedilen anlaşma, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında iki  yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Bu sürede İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda  ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin çözüm bulunamaması  halinde "tedbir maddesi" yürürlüğe girecekti.

Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde  anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu  maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.

Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinde en önemli unsuru "tedbir  maddesi" oluşturmuştu. Aralarında Johnson'ın da yer aldığı muhalifler, bu maddenin İngiltere'yi süresiz biçimde AB'ye tabi bir ülke haline getireceğini  iddia etmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31  Ekim'e ertelemişti.