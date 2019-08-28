Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini çözmek için yürüttüğü ikinci tur istişarelerin ardından mevcut Başbakan Giuseppe Conte ile görüşme kararı aldı.

Ülkede, bir süredir devam eden hükümet krizini çözmek için geçen haftaki ilk tur istişarelerin ardından dün ikinci turu başlatan Cumhurbaşkanı Mattarella, bugün görüşmelerini tamamladı.

Mattarella'nın istişarelerinin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, mevcut Başbakan Conte'nin yarın sabah cumhurbaşkanlığına davet edildiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile sandalye sayısı bakımından üçüncü büyük parti konumundaki Demokrat Parti'nin (PD), başbakan olarak devam etmesinde mutabık kaldığı Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.





Conte liderliğinde M5S - PD koalisyonuna doğru

Yeni bir koalisyon hükümeti kurmak için son günlerde ara ara kesintiye uğrasa da görüşmeyi sürdüren M5S ve PD'den Cumhurbaşkanı Mattarella ile yapılan istişarelerin ardından Conte liderliğinde kurulacak hükümete yönelik sıcak mesajlar geldi.

M5S lideri Luigi Di Maio, Lig Partisi’nin İtalyanları Ağustos ayında kriz çıkartarak belirsizliğe ittiğini ifade ederek, "Bizim hedefimiz Conte’nin de söylediği gibi merkeze insanı koyarak İtalya'yı değiştirmek. PD ile Conte'nin kuracağı uzun vadeli bir hükümet için siyasi anlaşmamız var." ifadelerini kullandı.

Conte’nin yeniden başbakan olmasına itiraz etse de bu tavrını yumuşatan PD lideri Nicola Zingaretti de Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “İtalyanları, ekonomik sorunların üstesinden gelebileceğine ikna eden bir hükümete ihtiyaç var. İtalya'yı seviyoruz. Bu deneyimi, denemeye değer görüyoruz. Nefret, kızgınlık, korku dönemini sona erdirmek istiyoruz." dedi.

Sağ partiler erken seçimde ısrarcı

Ülkede son yapılan kamuoyu yoklamalarında sağ partilerin oy oranlarında ciddi artış gözlenirken Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşen 3 sağ parti lideri de parlamentodaki durumun, ülkedeki mevcut siyasi durumu yansıtmadığı gerekçesiyle "erken seçim" çağrısını yineledi.

Aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ile İtalya'nın Kardeşleri Partisinin lideri Giorgia Meloni ve merkez sağdan Silvio Berlusconi’nin partisi Forza Italia, Cumhurbaşkanı’ndan parlamentoyu feshederek, bir an önce seçime gidilmesini istedi.

Salvini, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, kurulacak M5S-PD hükümetinin ülkenin problemlerine çözme kapasitesinin bulunmadığını savunarak, "Biz, İtalyan halkının görüşlerine saygı duymayan uzaktan bir dizayn yapıldığı izlenimine sahibiz." dedi.

Hükümet krizi

Lig Partisinin 8 Ağustos'ta koalisyon ortağı M5S'yi "her şeye hayır demekle" suçlayarak hükümeti bozacağını açıklamasıyla çıkan kriz, Başbakan Conte'nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle boyut atlamıştı. Cumhurbaşkanı Mattarella, krizi aşmak için geçen hafta ilk tur siyasi istişarelerini yapmıştı.

Mattarella, ilk tur istişarelerin sonunda, bazı partilerin parlamentoda çoğunluğu sağlayabilecek hükümet kurma ihtimaline yönelik ek süre istediğini belirterek, ikinci tur istişarelerini dün ve bugün gerçekleştirmişti.