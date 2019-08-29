Ukrayna’nın Lviv bölgesindeki Drohobych ilçesinde dün 4 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle binanın bir bölümü çöktü. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşması sonucu ölü sayısının 8’e yükseldiği belirtili. Ekiplerin çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.
Ukrayna’daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 8’e yükseldi
29.08.2019 - 09:51 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna’da doğal gaz patlaması nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ukrayna,
646969 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/646969.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER