Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ülkenin Oregon eyaletinin sahil kesiminde 6.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Bölgedeki Bandon ilçesinde yerel saatle 08.08’de meydana gelen deprem sonrası kurumdan olası bir tsunami yaşanması yönünde uyarıda bulunulmadı.
ABD'de 6.3 büyüklüğünde deprem
29.08.2019 - 19:12 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Oregon eyaletinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD,deprem,
647107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/647107.aspx
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