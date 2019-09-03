Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı’nda 2 uçak yolcularını indirdikten sonra kendi yerlerine doğru ilerlerken kanatları birbirine çarptı. Royal Fligth ile Aerolot havayollarına ait uçakların kanatlarının birbirine çarpmasının ardından her 2 uçağın bir sonraki uçuşları iptal edildi. Uçaklar hangara çekilerek bakıma alındı. Kaza sırasında uçaklarda hiçbir yolcunun bulunmadığı açıklanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Moskova’da 2 uçağın kanatları birbirine çarptı
03.09.2019 - 17:17 | Son Güncelleme: 03.09.2019 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın başkenti Moskova’da 2 yolcu uçağının kanatları pistte ilerlerken birbirine çarptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,
648062 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/648062.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER