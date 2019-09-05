Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Demografik Etütler Enstitüsünün (INED) raporuna göre de ülkede her yıl yaklaşık 600 bin kadın cinsel saldırı ve şiddete uğramakta. Bu arada ülkenin güneyindeki Cagnes-sur-Mer kasabasında birkaç gün önce, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen ve cesedi bir otoparktaki çöp yığının altında bulunan genç kadın için dün gösteri düzenlendi. Eylemde kadına yönelik şiddete tepki gösterildi. Fransa’da bundan böyle kadına şiddet uygulayan erkeklere mahkeme kararıyla elektronik kelepçe takılacak. Mağdur kadın, bu kelepçe sayesinde cep telefonundan saldırganın yerini görebilecek. İzin verilen mesafe ihlal edilirse polis otomatik olarak uyarılacak.