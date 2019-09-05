Fransa Demografik Etütler Enstitüsünün (INED) raporuna göre de ülkede her yıl yaklaşık 600 bin kadın cinsel saldırı ve şiddete uğramakta. Bu arada ülkenin güneyindeki Cagnes-sur-Mer kasabasında birkaç gün önce, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen ve cesedi bir otoparktaki çöp yığının altında bulunan genç kadın için dün gösteri düzenlendi. Eylemde kadına yönelik şiddete tepki gösterildi. Fransa’da bundan böyle kadına şiddet uygulayan erkeklere mahkeme kararıyla elektronik kelepçe takılacak. Mağdur kadın, bu kelepçe sayesinde cep telefonundan saldırganın yerini görebilecek. İzin verilen mesafe ihlal edilirse polis otomatik olarak uyarılacak.
Fransa’da yedi ayda 101 kadın öldürüldü
05.09.2019 - 02:50 | Son Güncelleme: 05.09.2019 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransız basınında yer alan haberlere göre ocak ayından bu yana 101 kadın, eşinin veya resmî olarak birlikte yaşadığı kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : fransa,kadın cinayeti,
648342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/648342.aspx
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