Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının resmen geri çekileceğini açıkladı. Lam “İki aydan fazla süredir protestolar devam etti. Vatandaşlarımız, polis ve basın mensupları şiddet olayları arasında kalarak yaralandı. Havaalanları, yollar ve istasyonlarda kaotik manzaralar yaşandı. Kapanan ulaşım günlük hayatı aksattı. Hepimiz huzursuz zamanlardan bir çıkış yolu bulmayı umuyoruz” dedi. Şemsiye ile protesto yapan halkın gündeme getirdiği beş talebi cevapladıklarını belirten Lam “İlk önce, tasarıyı askıya aldık ve geri çekileceğini açıkladık. Eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komite kurulacak. Protestoların ‘ayaklanma’ olarak adlandırılmasına son verildi. Tutuklulara af çıkarılacak. Siyasi reformlar yeniden başlatılacak. Bunların toplumdaki insanların tüm şikayetlerini çözemeyeceğini kabul ediyorum” dedi.