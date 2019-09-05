Bahamalar Başkanı Hubert Minnis, kasırganın vurduğu bölgelerde ölü sayısının 7’ye yükseldiğini ifade etti. “Daha fazla ölüm olabilir” ifadelerini kullanan Minnis, Abaco Adaları’ndaki Marsh Harbour kentinde evlerin yüzde 60’ının zarar gördüğünü söyledi. Kasırga sebebiyle evlerin çatıları uçtu, sandallar sel sularıyla sürüklendi, yaklaşık 13 bin ev hasar gördü. Şiddeti 2. seviyeye düşen kasırganın 36 saat içinde Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor. NASSAU İHA
Bahamalar’ı yıktı Florida’ya ilerliyor!
05.09.2019 - 03:30 | Son Güncelleme: 05.09.2019 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kategori 5 seviyesinde Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası ABD’nin doğu kıyılarına ilerliyor.
Etiketler : Bahamalar,kasırga,
648349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/648349.aspx
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