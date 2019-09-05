Bahamalar Başkanı Hubert Minnis, kasırganın vurduğu bölgelerde ölü sayısının 7’ye yükseldiğini ifade etti. “Daha fazla ölüm olabilir” ifadelerini kullanan Minnis, Abaco Adaları’ndaki Marsh Harbour kentinde evlerin yüzde 60’ının zarar gördüğünü söyledi. Kasırga sebebiyle evlerin çatıları uçtu, sandallar sel sularıyla sürüklendi, yaklaşık 13 bin ev hasar gördü. Şiddeti 2. seviyeye düşen kasırganın 36 saat içinde Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor. NASSAU İHA