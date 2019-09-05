Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gateway Foundation tarafından tasarlanan ve Alman bilim adamı Von Braun’ın adı verilen uzay oteli, 2025 yılında yörüngede olacak. Yapay yer çekimi bulundurulacak uzay istasyonu bir otel olarak hizmet verecek. Otelin yapımı için Uluslararası Uzay İstasyonu’nun inşasında kullanılan teknolojiden faydalanıldı. Otel çalışanları ve misafirler uzay istasyonunda konforlu bir biçimde uzun bir süre konaklayabilecek. Tim Alatorre’nin projesini tasarladığı halka biçimindeki uzay otelinde 24 kapsül bulunacak. Bazı kapsüllerde kalıcı olarak konaklanabilecek, bazıları da uzay ajanslarına kiralanacak. Geri kalanlarda ise uzaya gelen turistler konaklayacak. Uzay otelini, her hafta 100 turistin ziyaret etmesi bekleniyor.



