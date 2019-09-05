Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York eyaletinin kuzey bölgesindeki İslamberg yerleşkesine bombalı saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 gençten sonuncusu da çıkarıldığı mahkemede hapis cezasına çarptırıldı. 20 yaşındaki Vincent Vetromile, 7 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Vetromile, haziran ayındaki duruşmada hakkındaki “Terör eylemi tasarlama, silah ve patlayıcı alet bulundurma” suçlamalarını kabul etmişti. Vetromile ile birlikte, suçlamaları kabul eden 20 yaşındaki Brian Colaneri ve 19 yaşındaki Andrew Crysel de 4 ila 12 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı. Ocak ayında 3 kişi, İslamberg kasabasına el yapımı bombalarla saldırı planladıkları gerekçesiyle tutuklanmış, polisin, evlerinde yaptığı aramalarda 3 el yapımı bomba ve 23 silah ele geçirilmişti. İslamberg kasabası, New York’un merkezinden bu bölgeye göç eden Pakistanlı din adamı Mübarek Ali Gılani ve takipçileri tarafından Catskills bölgesi yakınlarında kurulu bulunuyor.



“MÜSLÜMANLARI KATLEDİN” DEMİŞTİ

İngiltere’de yayımladığı “Bir Müslüman’ı cezalandır günü” başlıklı imzasız açık mektupla halkı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine teşvik eden David Parnham, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında Kraliçe 2. Elizabeth’in de yer aldığı üst düzey bazı isimlere de içinde beyaz toz bulunan paketler yollayan 26 yaşındaki Parnham, sağlık durumu düzelene kadar cezasını hastanede çekecek. “WhatsApp” gibi mobil ağlar aracılığıyla yayılan mektupta, Müslümanlara sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunulması, kadınların başörtülerinin çıkarılması, yüzlerine asit atılması, silahla, bıçakla, arabayla ezilerek ya da başka yollarla katledilmeleri, camilerin ve ibadethanelerin yakılması veya bombalanması öneriliyordu.