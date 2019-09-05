Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile yaptıkları görüşmelerde bir neticeye ulaşamadıklarını açıklayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB ile yaptıkları müzakerelerde ihtilaflı birçok önemli konuyu çözdüklerini, daha önce anlaşmazlık bulunan konuların 20 iken şimdi 3’e düştüğünü söyledi. Ruhani, AB ile nihai sonuca ulaşamadığı için nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmayla ilgili üçüncü adımın ayrıntılarını ilan edecek ve bunu uygulamaya başlayacaklarını söyledi. İran’ın nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada üçüncü adıma geçmesi ile birlikte müzakerelerin devam edeceğini kaydeden Ruhani, siyonist İsrail rejiminin, ABD içerisindeki radikallerin ve bölgedeki bazı ülkelerin İran ile ABD arasında adil bir anlaşmanın gerçekleşmesini istemediklerini söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, İran’ın petrol gelirleri karşılığında verilecek 15 milyar dolarlık krediyle ilgili müzakerelerin sürdüğünü açıklamış ancak ABD’nin onayının da önemine işaret etmişti.