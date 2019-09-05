Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de muhalefetin, anlaşmasız Avrupa Birliği’nden çıkışı (Brexit) önlemeye yönelik kritik oylamayı kazanması ülkeyi karıştırdı. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında, parlamento gündemini belirleme yetkisini hükûmetten alıp milletvekillerine veren teklif 301’e karşı 328 oyla kabul edildi. Oylama yeni Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoda aldığı ilk mağlubiyet oldu. Bunun üzerine Johnson, kritik oylamada muhalefet partileriyle birlikte hareket eden aralarında eski maliye bakanları Philip Hammond ile Ken Clark, eski adalet bakanı David Gauke ve Winston Churchill’in torunu Sir Nicholas Soames’ın da yer aldığı 21 milletvekilini parlamento grubundan ihraç etti. Bir milletvekilinin de Liberal Demokrat Parti’ye geçmesiyle hükümet çoğunluğunu kaybeden Johnson, ihraç kararlarının ardından parlamentoda iyice zayıfladı.



Avam Kamarası’nda dün akşam yapılan oylamada anlaşmasız Brexit’i engellemek için muhalefetin gündeme taşıdığı yasa tasarısı 299’a karşı 327 oyla kabul edildi.

Avam Kamarası’nın yasama işlemlerini tamamlamasıyla tasarı, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasına havale edilecek. Muhalefet partileri bugün Lordlar Kamarasındaki süreci de hızla tamamlayarak, tasarıyı yarın yasalaştırmayı hedefliyor. Çıkarılacak yasanın, İngiltere ile AB arasında bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde hükümeti AB’den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakacak şekilde formüle edilmesi bekleniyor. Johnson ise parlamentonun anlaşmasız Brexit’i önleyecek bir yasa çıkarması halinde ülkeyi erken seçime götürmek için bir teklifi parlamentoya sunacağını açıkladı. Johnson, son oylamanın ardından erken seçim olarak 15 Ekim’i işaret etti.



TEPKİ ÇEKEN POZ

Muhafazakâr Parti’nin Brexit yanlısı Avam Kamarası lideri Jacob Rees-Mogg’un parlamentoda yayılarak oturması diğer milletvekillerinin tepkisini çekti.