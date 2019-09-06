Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da düzenlenen 5. Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin S-400 füze sistemlerini alarak güçlendiğini ifade eden Putin “Yakın zamanda görüştüğüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden Türkiye’nin de G7’de yer alması konusunu gündeme getirmediğimi sordu. S-400 alımından sonra Türkiye’nin hava sahasını güvenli bir şekilde koruma altına aldığı düşünüldüğünde, uluslararası meseleler ve bölgedeki rolü dikkate alındığında, Türkiye’nin çalışmalarına böyle bir formatta ihtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak” şeklinde konuştu. G7’nin hâlâ faydalı bir format olduğunu kaydeden Putin “Ancak Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Hindistan da G7 oluşumunda olmalı. Bu ülkeler olmadan bu gibi oluşumlar etkili olamaz. Çok kutuplu bir dünyayı destekliyoruz. Batı’nın liderliği sona erdi” dedi. Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Ekonomi Forumu’na Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yanı sıra birçok ülkenin temsilcisi katıldı.

HÜRMÜZ İÇİN KOMİSYON ŞART

Uzak Doğu’da Hindistan, Çin, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Moğolistan, Japonya ve diğer Asya Pasifik ülkeleriyle ilişkilerinin artarak devam ettiğini vurgulayan Putin, bu ülkelerle ticaret hacimlerinin arttığına işaret etti. Putin ayrıca, Hürmüz Boğazı için çarpıcı bir teklifte bulunarak “Silahlı kuvvetlerimizin donanımı ve askerî ve teknik anlamda gelişmiş olması bizim bu bölgede problem teşkil etmiyor. Bu bölgede sorumluluk alınarak anlaşma yapılması gerekir. Böylelikle Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin artırılması gerekir. Bunun için Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sıkıntıları çözmek için uluslararası bir komisyon kurulması gerekir. Biz bunu Çinli ortaklarımızla ve diğer ülkelerdeki muhataplarımızla tartışıyoruz” dedi.