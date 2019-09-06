Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Şugayev “Sistem Türkiye’de gelecek yıl, bahara kadar konuşlandırılmış olacak. Türkiye ile olan anlaşmamız yerine getiriliyor. Şimdilerde sistemlerin ikinci partisinin yüklemesi yapılıyor. Birkaç hafta sonra Türkiye’de olacak” dedi. Şugayev, Türk uzmanların eğitimlerinin devam ettiğini ve eğitimlerin 2019 sonu-2020 başına kadar devam edeceğini belirtti. S-400’lerin sevkiyatının ilk aşamasının 27 Temmuz’da tamamlandığını ve sistemlerin parçalarının sevkiyatının yapılabilmesi için 30 uçuş gerçekleştirildiği belirtilmişti. Sevkiyatın ikinci aşaması ise 27 Ağustos’ta başladı. Mürted Üssü’ne sevkiyat için şimdiye kadar sekiz uçuş gerçekleştirildi. Anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında önceki gün Türkiye’ye sistemlerin başka parçaları getirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Jukovski’deki Maks-2019 havacılık fuarında, sevkiyatların ikinci aşamasının eylül sonunda tamamlanacağını ve personel eğitimlerinin devam ettiğini söylemişti. Uzmanların eğitimleri ise Gatçina’daki Rusya Hava Kuvvetlerine ait merkezde gerçekleştiriliyor.