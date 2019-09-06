Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışının (Brexit) yine ertelenmesi gündeme geldi. İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, hükûmetin AB ile anlaşmaya varamaması durumunda, AB’den çıkış tarihini ertelemesini zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı. Bunun üzerine Başbakan Boris Johnson, ülkeyi 15 Ekim’de erken seçime götürmeyi öngören teklifini parlamentoya getirdi. Ancak teklif parlamentodan geçmesi için gereken 3’te 2’lik çoğunluğu sağlayamadı. Avam Kamarasından geçen tasarıya göre İngiliz hükûmeti 19 Ekim’e kadar AB ile anlaşma sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB’den 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak. Öte yandan Başbakan Johnson’a bir darbe de kardeşi Jo’dan geldi. Brexit konusunda ağabeyinin izlediği katı tutumu desteklemeyen Jo, bakanlık görevinden ve Muhafazakâr Parti milletvekilliğinden istifa etti.