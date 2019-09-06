Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının dış politikayla ilgili sorularını cevaplandıran Trump, bu ayın sonunda New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüp görüşmeyeceğiyle ilgili bir soruya şu cevabı verdi: Bilmiyorum. Her şey mümkün. Kendi problemlerini çözmek istiyorlar. Finansal olarak kötüye gidiyorlar. Biz bu problemleri 24 saatte çözebiliriz.” Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ara buluculuk girişimine de değinen Trump, “Macron’un dahlini takdir ediyorum ama anlaşmak için kimseye ihtiyacımız yok” dedi.

GÖZLER BUGÜN İRAN’DA

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşma taahhütlerini askıya alma konusundaki üçüncü adımlarını bugün atacaklarını söyledi. Ruhani “Atom ve Enerji Kurumu ülkenin nükleer çalışmalarının geliştirilmesi için gerekli olan her adımı atmalı” dedi.