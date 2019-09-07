Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de muhalefet partileri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından sunulan erken genel seçim talebini desteklemeyeceklerini bildirdi. Muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Sosyal Demokrat Galler Partisi Plaid Cymru tarafından yapılan ortak açıklamada, Başbakan Johnson’ın sunduğu erken seçim teklifine ilişkin pazartesi yeniden yapılacak oylamada karşı ya da çekimser oy verecekleri belirtildi. Açıklamada, ekimde yapılacak AB Zirvesi’nden önce herhangi bir erken seçim teklifine onay verilmeyeceği vurgulandı. Hükûmetin çarşamba günü parlamentoda oylanan teklifi, 15 Ekim’de erken genel seçime gidilmesini öngörüyordu. Avam Kamarası’nda yapılan oylamada, teklif 65 “hayır” oyuna karşı 298 “evet” oyu almış ancak 650 üyeli parlamentodan geçmesi için gereken 3’te 2’lik çoğunluğa erişememişti. Muhalefet partileri ise, erken seçime desteği, anlaşmasız Brexit’i önleyecek tasarının yasalaşması şartına bağlamıştı.

KRİTİK GÜN PAZARTESİ

Avam Kamarası’ndan çarşamba günü onay alan, anlaşmasız Brexit’i yönelik dönük tasarının parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası’nda görüşülmesine başlandı. Tasarının, Lordların onayını almasının ardından pazartesi günü yasalaşması bekleniyor. Tasarıya göre İngiliz hükûmeti, 19 Ekim’e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB’den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak. Tasarıya göre AB’nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentosunda olacak. Tasarının pazartesi günü yasalaşması ve yürürlüğe girmesi durumunda muhalefet partilerinin, hükûmetin erken seçim teklifine destek verme olasılığı bulunuyor. Ancak muhalefet, seçim tarihi için kasım ayını işaret ediyor.

KASABAMI TERK ET BORIS!

Parlamentoyu devre dışı bırakarak 31 Ekim’de anlaşmasız Brexit’e gitme dayatması tutmayan Boris Johnson, ülkeyi turlamakla meşgul. Kameralar karşısında konuşurken bir yurttaşın “Burada ne işin var, Brüksel’de müzakere yürütüyor olmalıydın” diye sözünü kestiği Başbakan’a, bir başka yurttaş da “Lütfen kasabamı terk et” diye tepki gösterdi.