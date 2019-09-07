Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musevi, konuyla ilgili hazırladıkları mektubun Avrupa Birliği’ne (AB) gönderildiğini söyledi. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, İran’ın kararını “büyük endişeyle” karşıladıklarını belirtti. “AB, İran’ın nükleer anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye devam ettiği müddetçe anlaşmaya olan bağlılığını sürdürecek” diyen Kocijancic, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile gelişmeleri takip edileceğini belirtti.