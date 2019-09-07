Musevi, konuyla ilgili hazırladıkları mektubun Avrupa Birliği’ne (AB) gönderildiğini söyledi. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, İran’ın kararını “büyük endişeyle” karşıladıklarını belirtti. “AB, İran’ın nükleer anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye devam ettiği müddetçe anlaşmaya olan bağlılığını sürdürecek” diyen Kocijancic, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile gelişmeleri takip edileceğini belirtti.
İran’dan AB’ye 3. adım mektubu
07.09.2019 - 04:50 | Son Güncelleme: 07.09.2019 - 04:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, nükleer anlaşma çerçevesindeki araştırma ve geliştirme ile ilgili taahhüdünü resmen askıya aldıklarını duyurdu.
Etiketler : iran,iran nükleer,avrupa birliği,
648761 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/648761.aspx
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