Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, söz konusu anlaşmayı pek çok defa eleştirdi; hatta Ankara’ya yaptığı gibi Yeni Delhi’yi de anlaşmadan vazgeçirmek için yaptırım tehdidini öne sürdü. Ancak Hindistan, anlaşmadan vazgeçmedi ve satın alacağı S-400 hava savunma sistemi için Rusya’ya avans ödemesini yaptı. Aradan geçen bir yılın ardından Hindistan’dan ilk avans ödemesi geldi. Hindistan, beş adet S-400 bataryası karşılığında Rusya’ya 5,43 milyar dolar ödeme yapacak. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Hindistan’a S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin “Avans ödemesi yapıldı, teslimat da belirlenmiş olan zaman çizelgesine kesin bir biçimde uygun şekilde yapılacak. Sanırım 18 ile 19 ay içerisinde tamamlanmış olacak” dedi.