Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırıyla ilgili İran destekli Kudüs Tugaylarını suçlayan İsrail ordusu, bununla birlikte Suriye’deki bütün olaylardan Beşar Esad rejimini sorumlu tuttuğunu kaydetti. Bunun ardından Suriye’nin doğusundaki bulunan Ebu Kemal bölgesine aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak sınırına yakın Deyrizor’a bağlı Ebu Kemal bölgesine tarafından yapılan saldırıda İran yanlılarına ait silah depolarının vurulduğunu duyurdu. 18 İran yanlısının hayatını kaybettiği saldırıyı kimin düzenlediği öğrenilemedi. Kaynaklar, saldırıyı İsrail’in gerçekleştirdiğini tahmin ediyor. Deyrizor, Suriye’de İran destekli yabancı terörist grupların yoğun olarak bulunduğu bölgelerin başında geliyor. Askeri ve sivil hayatın her alanına hakim söz konusu gruplar, ağırlıklı olarak İran, Irak ve Lübnan kökenli teröristlerden oluşuyor.